Nieuw puzzel avonturenspel Moncage aangekondigd

Een wereld in een kubus

X.D. Network en Optillusion hebben aangekondigd dat Moncage naar Nintendo Switch zal komen, het is nog niet bekend wanneer dit zal gebeuren.

In Moncage ga je op onderzoek in een kubus, waarbij elke kant een bijzondere andere wereld is om in te verdwalen, toch hebben ze allemaal iets met elkaar gemeen: of het nu een verlaten eiland is of een oude fabriek. Kom achter de waarheid in dit originele puzzelspel, waarbij je verschillende werelden bij elkaar laat komen.