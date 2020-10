Mario Kart Tour – Halloween Tour Trailer

De nieuwste trailer in de schijnwerpers

Met de komst van Mario Kart Tour afgelopen jaar, is de Mario Kart-serie voor het eerst ook speelbaar op mobiele apparaten. Regelmatig zet Nintendo een tijdelijke nieuwe tour online, welke telkens in het teken staat van een bepaald thema. Ook nu is het weer de hoogste tijd voor een nieuw event met de Halloween Tour, welke vanaf nu speelbaar is. Dit jaar bekeert Peach zich tot de duistere magie en veranderd in Witch Peach. De bijbehorende trailer kun je hieronder bewonderen.