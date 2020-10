Cotton Reboot! wordt ook in het westen uitgebracht

Cotton Reboot! staat nu ook op de planning voor een westerse release.

Deze oude klassieker krijgt een reboot op de Switch. Eerst zou het spel alleen in Japan beschikbaar zijn, maar nu kunnen wij er in het Westen ook van genieten. Er zit wel wat vertraging in de release. Hij zou eigenlijk dit jaar al moeten uitkomen, maar dat is verplaatst naar 25 februari 2021.

Cotton Reboot! is een reboot van hun oude arcade-release. Deze nieuwe versie heeft een aantal nieuwe functies zoals een easy mode en een veteran mode. Ook is er een speciale Arrange Mode waar nieuwe manieren inzitten om al je vijanden te verslaan. Er zijn ook nieuwe visuals aan het spel toegevoegd.

Bekijk hieronder een trailer om alvast een beeld te krijgen van deze reboot!