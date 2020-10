Where Cards Fall komt volgend jaar naar de Nintendo Switch

Het spel dat eerder verscheen op Apple Arcade gaat ook naar de Nintendo Switch komen!

Eind vorig jaar verscheen Where Cards Fall op Apple Arcade. Inmiddels is er door ontwikkelaar The Game Band en uitgever Snowman bekendgemaakt dat hun puzzel-avonturenspel ook naar de Nintendo Switch gaat komen. Een exacte releasedatum is nog niet naar buitengebracht, maar er wordt verwacht dat Switch-bezitters begin volgend jaar aan de slag kunnen gaan met deze titel.

In Where Cards Fall volg je een levensverhaal waarbij je verschillende kaartenhuizen moet bouwen. Terwijl je dit doet word je geconfronteerd met onzekerheden en emoties van de middelbare school. Weet jij alle droomachtige puzzels op te lossen en bepaalde herinneringen tot leven te brengen?

Ben je benieuwd geworden naar deze game? Bekijk dan onderstaande trailer.