[Preview] Sakuna: Of Rice and Ruin

Farming en keiharde actie!

Sakuna: Of Rice and Ruin is een mix tussen het relaxte boerderijleven en keiharde actie. De game is ontwikkeld door Edelweiss, een kleine indiestudio. Het spel komt 20 november uit in Europa en wij mochten de game al even verkennen. Voor het schrijven van deze preview heb ik inmiddels al iets meer dan zes uur in het spel zitten. Ben je benieuwd naar de eerste belevingen van dit zeer Japans-ogende spel? Lees dan deze preview.

Er was eens een verwende godin…

… genaamd Sakuna. Ze leeft in het mooie Mihashira Capital tussen de goden en geesten van Yanato. Op de brug van de hemel, welke het sterfelijke en onsterfelijke rijk van elkaar scheidt, ontmoet Sakuna een groep mensen. De ene na de andere ongelukjes leiden ertoe dat Sakuna met deze groep mensen wordt verbannen naar een gevaarlijk eiland. Dit eiland zit namelijk vol demonen en die lusten maar al te graag je vlees.

Gelukkig ben je niet alleen en zullen jouw guardian Tama en de groep mensen jou helpen. Je begint een klein dorpje op te bouwen met hen, zo heb je aan het begin van het spel een paar gebouwen en kun je er later nog een paar bouwen. Het hoeft ook nog niet groot te zijn, want je bent met weinig mensen. In dit gebied is een waterval, een trainingsgrot en een rijstveld. In dit gebied van de game bestuur je je personage in 3D-omgevingen.

Rijstkommetjes

In het spel zal je je naast de actie voornamelijk bezig houden met het planten en oogsten van rijst; het is dan ook niet verrassend dat de game een Japans tintje heeft. Het maken van rijst gaat in verschillende stappen. Je moet het land ploegen, zaaien, het water op de juiste hoogte houden en nog meer. Goede oogst zorgt ook voor goede verbeteringen aan jezelf. In het spel speel je ook verschillende seizoenen, zo plant je het in de lente en zal je oogsten in de herfst. Elk seizoen duurt in het spel drie dagen, stilzitten is dus niet van de partij. Wat natuurlijk nog belangrijk is om te vertellen, is dat er een hond in het spel zit welke je kan aaien. Je kunt deze zelfs oppakken en er daarna rondjes mee lopen.

Nee, het spel is niet speelbaar in het Nederlands, maar Myrthe komt uit Nederland en zal af en toe Nederlandse woorden spreken!

Als je niet bezig bent met rijst maken, dan ben je wel bezig met vechten. Het vechten is in 2,5D wat wil zeggen dat de gameplay in 2D is, maar de achtergronden in 3D. Je hebt verschillende soorten wapens, bijvoorbeeld eenhandige en tweehandige wapens. Sterkere varianten hierop kunnen je teamgenoten craften als je de juiste voorwerpen brengt. Tijdens het vechten heb je een aantal mogelijkheden. Je kunt gebruik maken van zwakke aanvallen en sterke, langzamere aanvallen. Daarnaast heb je ook nog speciale aanvallen, welke SP kosten. Deze SP krijg je automatisch terug, maar kost enkel wat tijd. De speciale aanvallen zijn krachtig, je kunt bijvoorbeeld een demoon tegen een andere slaan om bij beiden schade aan te richten. Als laatste, en beste, heb je nog een soort grijphaak. Hiermee kun je vijanden aanvallen en ze naar je toe kan trekken, maar ook kan je hiermee slingeren en daarmee achter je prooi terecht komen. Dit systeem zorgt voor de mooiste combo’s.

Een Japans plaatje

Sakuna: Of Rice and Ruin neemt je graag mee op vakantie naar Azië. Het spel behandelt Japanse mythologie en ook de omgevingen zijn prachtig Oosters. Verder heeft het spel een stabiele framerate in de 3D-omgevingen, welke ongeveer dertig beeldjes per seconde behoudt. In de vecht- en exploratiegebieden heb ik het gevoel dat de framerate hoger ligt. Het is wel duidelijk dat het spel veel vraagt van de Switch, maar weet nog wel indruk te maken. De muziek klinkt ook erg Japans en weet mooie klanken over te brengen. Ik heb wel het gevoel dat het stemacteerwerk ietwat dof klinkt.

Voorlopige conclusie

Tot nu toe ben ik erg positief over Sakuna: Of Rice and Ruin. Ik ben een liefhebber van de Japanse natuur en die zie en hoor je mooi terug in het spel. Op dit moment ben ik in het derde jaar en het bewerken van rijst gaat steeds beter. Ik ben benieuwd wat het spel nog meer te bieden heeft. Voor de review moet je toch nog echt even geduld hebben, maar schroom niet om in de tussentijd nog een lekker kommetje rijst te eten.