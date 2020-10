Luigi is speelbaar in Super Mario Bros. 35

Super Luigi Bros. 35!

Inmiddels kunnen leden van Nintendo Switch Online al bijna drie weken aan de slag met Super Mario Bros. 35. In deze titel, welke tot en met 31 maart 2021 beschikbaar is, ga je als Mario door de originele levels van de Super Mario Bros.-game. Tot nu toe vinden gamers het een erg vermakelijk spel, maar er is wel iets wat Nintendo ons nog niet heeft laten weten.

Het is namelijk mogelijk om als Luigi door alle levels te gaan, al zul je daar wel wat voor moeten doen. Als eerste zul je in bezit moeten zijn van de zogenoemde star-rank, welke je krijgt als je level 100 hebt berijkt. Als je eenmaal de star-rank in bezit hebt hoef je alleen nog maar, tijdens het opstarten van een nieuw potje, de linker schouderknop in te drukken. Op welke moment je dat precies moet doen is alleen nog niet duidelijk. Gelukkig kun je tijdens het laden van een nieuw potje alsmaar de linker schouderknop ingedrukt houden, waardoor je uiteindelijk toch als de groene loodgieter kunt spelen.

In de video van onderstaand Twitterbericht van @CombotronRobot zul je daadwerkelijk zien dat Luigi in de game zit.

Hold L when you start a match and you can be a Luigi! L is real in SMB35! #SuperMarioBros35 #NintendoSwitchOnline #NintendoSwitch pic.twitter.com/ixEM5FtU5r — Combo @ Open Commissions (@CombotronRobot) October 20, 2020

Ga jij proberen Luigi vrij te spelen in Super Mario Bros. 35? Laat het ons weten door middel van een reactie achter te laten.