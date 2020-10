Bekijk hier het openingsfilmpje van Balan Wonderworld

Ga mee naar de betoverende plek, Balan Wonderworld!

Eerder dit jaar werd er door Square Enix bekendgemaakt dat Balan Wonderworld naar Nintendo’s hybride console ging komen. Een paar maanden later werd er tijdens een Nintendo Direct Mini de releasedatum naar buitengebracht, namelijk 26 maart 2021. Echter moesten we het toen alleen met een trailer een doen, maar daar is nu verandering in gekomen. Gisteren heeft Square Enix namelijk het openingsfilmpje van Balan Wonderworld op haar YouTube-kanaal geüpload. Ben je benieuwd geworden naar dit openingsfilmpje? Bekijk dan de video die onderaan dit artikel te zien is.

In Balan Wonderworld zijn Leo en Emma naar Wonderworld gebracht door de mysterieuze meastro Balan. Het spel bevat maar liefst twaalf betoverende levels, waaronder een oceaan- en een windlevel. Er zijn verschillende kostuums te bemachtigen welke je allemaal andere vaardigheden geven. Ook is er een coöpstand aanwezig zodat je met één extra iemand alle levels kunt verkennen. Ga jij mee op dit bijzondere avontuur?