Supraland komt komende donderdag naar de Switch

Lukt het jou om het speelgoeddorp te redden?

Humble Games is bekend van verschillende spellen voor de Switch. Zo heeft het bijvoorbeeld Forager en Wandersong naar Nintendo’s hybride console gebracht, maar ook zijn ze verantwoordelijk voor de Switch-versie van A Hat in Time. Over enkele dagen brengen ze echter weer een nieuwe game naar de Switch.

Op 22 oktober zal het spel Supraland op de Switch verschijnen. In deze firstperson puzzelplatformer met een open wereld speel je als een rood mannetje en is het aan jou de taak om het speelgoeddorp te redden. Dit doe je door diverse puzzels op te lossen, verschillende geheimen te ontrafelen en door hordes aan vijanden te verslaan. Dit spel zal €19,99 gaan kosten in de Nintendo eShop.

Ben je benieuwd hoe deze nieuwe titel eruit ziet? Bekijk dan snel hieronder de aankondigingstrailer.