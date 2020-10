Luna The Shadow Dust komt deze week naar de Nintendo Switch

Volg de magische reis van een jongen en zijn kameraad.

Een paar weken terug werd er door ontwikkelaar Lantern Studio en uitgever Coconut Island Games bekendgemaakt dat Luna The Shadow Dust naar Nintendo’s hybride console ging komen. Begin dit jaar konden gamers al aan de slag met dit puzzel-avonturenspel op PC, maar Switch-bezitters vanaf deze week dus ook. Luna The Shadow Dust is namelijk vanaf 22 oktober te downloaden op de Nintendo Switch voor een bedrag van €19,99, al krijg je tot en met 31 oktober een korting van 10%.

In Luna The Shadow Dust volg je twee personages die zijn verbonden door een onafscheidelijke vriendschap. Samen met deze jongen en zijn kameraad los je verschillende ingewikkelde puzzels op, kom je hun herinneringen van vroeger tegen en dit alles met een prachtig handgetekend uiterlijk met spookachtige muziek.

Ben je benieuwd geworden naar deze game? Bekijk dan onderstaande trailer.

Ben jij van plan Luna The Shadow Dust te kopen? Laat het ons weten in de reacties.