Ring Fit Adventure haalt The Legend of Zelda: Breath of the Wild in met verkopen in Japan

Nieuw record voor Ring Fit Adventure!

De Weekly Famitsu, een gerenommeerd Japans magazine met focus op videogame-nieuws, heeft nieuwe verkoopcijfers gepubliceerd. Hierin staat dat in Japan de totale verkoopcijfers van Ring Fit Adventure (1.66 miljoen) die van The Legend of Zelda: Breath of the Wild (1.65 miljoen) hebben ingehaald.

In Ring Fit Adventure speelt de speler de game door fysieke oefeningen uit te voeren. Niet alleen in Japan is het spel een succes. De laatste wereldwijde verkoopcijfers laten zien dat er al meer dan 4 miljoen exemplaren over de toonbank zijn gegaan. Vermoedelijk heeft de corona-pandemie een aandeel in de populariteit van het fitness-spel gehad.

Wij snappen het succes helemaal, lees hier onze review terug.