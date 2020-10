Ontwikkeling bij Square Enix heeft even stil gestaan

Iedereen heeft last van de situatie rondom het coronavirus. Niet alleen de duidelijke bedrijven zoals de horeca, maar ook game developers hebben er veel van gemerkt. Nintendo heeft al lange tijd geen grote Nintendo Direct gehouden doordat releasedata te onduidelijk zijn bijvoorbeeld.

Nu onthuld Yosuke Matsuda, de president van Square Enix, dat het bedrijf flinke hinder heeft ondervonden. Volgens hem heeft het virus gezorgd dat de productie een tijd heeft stilgestaan en dat die impact nog te merken zal zijn in de toekomst. Op een positievere noot noemt die ook dat de verkopen van spellen hoger zijn.

“There is also a considerable impact on the production side. It will resonate in the future. What we are selling now may have provided some positive aspects, but on the negative side time has stood still in terms of production. We couldn’t develop anything. That is where the impact will come.”

Yosuke Matsuda