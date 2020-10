Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maarliefst 6.3 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 43 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, CASE 2: Animatronics Survival, maarliefst 6.3 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Lord of the Click, maar een kleine 41 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

CASE 2: Animatronics Survival – 6.3GB

Sakuna: Of Rice and Ruin – 6.1GB

Sniper Elite 4 – 6.1GB

Gibbous – A Cthulhu Adventure – 4.9GB

Supraland – 3.5GB

Bakugan: Champions of Vestroia – 3.2GB

Oddworld: New ‘n’ Tasty – 2.8GB

Carto – 2.7GB

Clea – 1.4GB

Speed 3: Grand Prix – 1.4GB

INSTANT Chef Party – 1.0GB

#Halloween, Super Puzzles Dream – 781MB

Crimzon Clover – World EXplosion – 744MB

Truck Driving Simulator – 727MB

Galacide – 661MB

FRACTER – 624MB

Double Pug Switch – 601MB

Haunted: Poppy’s Nightmare – 546MB

Maze – 498MB

Death Ray Manta SE – 392MB

ScourgeBringer – 355MB

Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator – 320MB

They Bleed Pixels – 293MB

Outpost Delta – 233MB

Barbearian – 183MB

Rusty Spout Rescue Adventure – 161MB

Restless Hero – 161MB

Slither Loop – 151MB

Bullet Beat – 77MB

Lord of the Click – 41MB

