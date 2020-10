Grant Kirkhope heeft als doel de Mario film te componeren

Wanneer je bekend bent met de geschiedenis van Nintendo weet je dat Grant veel met het bedrijf te maken heeft gehad.

Grant Kirkhope is een Britse componist wiens werk in vele Nintendo titels te horen is. Zo was hij een groot onderdeel van de muziek bij Rare tot 2008. Daarna vertrok hij bij Rare en werd die een freelancer. Sinds hij freelancer is heeft die dan ook overal en nergens gewerkt. Zo is zijn muziek te horen in onder andere Yooka-Laylee en met de toevoeging van Banjo-Kazooie in Super Smash Bros. Ultimate.

In een podcast van Kiwi Talks laat Grant nu weten dat hij al een volgend project op het oog heeft. De volledige podcast is onderaan te bekijken (Grant praat over dit onderwerp vanaf 53:44), maar de kern van wat er is gezegd hebben apart gezet.

Hij begint met het feit dat die ervaring heeft met Nintendo en wat ze willen en dat hij denkt dat die Mario kan respecteren met zijn werk. Hierbij kun je ook bedenken dat Mario + Rabbids ook door Grant Kirkhope is gecomponeerd.

“I know Mario and I know working with Nintendo, I know what they’re like about protecting their music, and they’re very….they want you to respect the character and I’ve got that, I know how to respect Mario and I really think I could do a good job with the Mario movie.” Grant Kirkhope