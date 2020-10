Crimzon Clover: World EXplosion komt deze maand naar de Switch

Kan jij de choas in deze galactische shooter aan?

Crimzon Clover is een choatische shooter ontwikkeld door indie developers YOTSUBANE, welke van origine uitgebracht is voor de PC, bijna 10 jaar geleden. Uitgever DEGICA heeft ervoor gezorgd dat hij deze maand te spelen is op de Nintendo Switch.

Bereid je voor op een regen aan kogels, bommen en andere aanvallen. Kies met welk ruimteschip jij dit avontuur aan wilt gaan, kies de modus die je wilt gaan spelen en de moeilijkheidsgraad. Daarna kan je aan de slag. In de hoofdmodus vlieg je door verschillende stadia, waarbij je bij elk level aangevallen wordt wat leidt tot een intens slagveld. In Time Attack speel je een race tegen de klok en moet je zoveel mogelijk punten scoren in 3 minuten tijd.

Crimzon Clover: World EXplosion zal als digitale download beschikbaar zijn vanaf 29 oktober. Hij is te verkrijgen voor €19,99.