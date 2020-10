Clea komt op halloween naar Nintendo Switch

Horrorspel Clea is op halloween beschikbaar in de eShop.

Door een eShop listing is de releasedatum van horrorspel Clea bekend. We kunnen op de perfecte datum lekker griezelen met dit spel, want hij is vanaf 30 oktober, halloween dus, beschikbaar in de Nintendo eShop.

Clea haar ouders experimenteren op Chaos Servants, maar nu zijn die losgelaten in het huis. Het is aan Clea om haarzelf en haar broertje te bevrijden uit Whitlock Mansion. Dit doe je door belangrijke items te vinden door het hele huis. Ook moet je veel puzzels oplossen om te ontsnappen. Maar pas op, de Chaos Servants proberen je te vinden. Kijk onder deuren en luister naar voetstappen om aan ze te ontsnappen.

Benieuwd naar Clea? Bekijk hieronder een trailer!