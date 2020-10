Beelden tonen opening Mario Café in Universal Studios Japan

Feestelijke opening voor de Super Mario Bros.

Universal Studios Japan in Osaka heeft sinds afgelopen vrijdag een heus Mario café en winkel erbij. In het Mario café en winkel kan men diverse versnaperingen en merchandise kopen met Mario thema. De inrichting is geheel gebaseerd op de wereld van de besnorde loodgieter.

Universal Studios Japan bouwt al geruime tijd aan Super Nintendo World. Dit thema-gedeelte van het park zal volledig in een Nintendo jasje gestoken worden. Vanwege de corona-pandemie is de opening hiervan opgeschoven naar het voorjaar van 2021. Het Mario café en winkel staat echter op het Hollywood gedeelte van het park en is dus sinds vrijdag 16 oktober geopend voor publiek.

Voor de media werd er donderdag al een groot openingsfeest gehouden. Hieronder de beelden van deze feestelijke opening.