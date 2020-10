Tetsuya Nomura van Square Enix hint dat er snel een aankondiging komt voor een nieuwe Nintendo Switch titel

Een nieuwe titel komt eraan!

Nintendo Dream had deze maand Tetsuya Nomura van Square Enix te gast, die vooral daar was om Kingdom Hearts: Melody of Memory te bespreken. Het gespreksonderwerp bleef echter niet alleen bij de meest recente Kingdom Hearts titel, het interview eindigde op een nogal aparte manier.

Hieronder kun je het gesprek tussen de twee bekijken (Vertaald door Joey van DN, vertaald van de Engelse vertaling door Oni Dino van Nintendo Everything):

Interviewer: ”Je ziet het zelden voorkomen dat je in een Nintendo Dream artikel verschijnt met een Kingdom Hearts titel waaraan je gewerkt hebt.”

Tetsuya volgde met het antwoord: “Ik weet zeker dat ik in de nabije toekomst weer bij je terug zal zijn.”

Wat dit precies betekend, is nog niet duidelijk. Nog een nieuwe Kingdom Hearts titel of toch een game van een andere reeks of wellicht The World Ends With You 2? Het is helaas al bekend dat de originele Kingdom Hearts games niet op de Nintendo Switch kunnen verschijnen, dus wat bedoelt Square Enix dan wel? Wat ook nog een mogelijkheid is de nieuwe Octopath Traveler… We zullen zien!

Wat denk jij dat Tetsuya Nomura voor ons in petto heeft? Laat het ons weten in de reacties!