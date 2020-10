Stardew Valley krijgt splitscreen co-op

Dit zal worden toegevoegd in de nieuwe grote update!

Dat Stardew Valley update 1.5 eraan zit te komen weten we al even, en informatie over wat dit precies inhoud blijft mondjesmaat naar buiten komen. ConcernedApe heeft nu via twitter aangekondigd dat de game na de update in splitscreen modus kan worden gespeeld. Op PC zal dit tot op met 4 mensen kunnen, op sommige consoles wordt dit gelimiteerd tot 2.

Eerder hoorden we al dat je na update 1.5 het bed zult kunnen verplaatsen en dat er nieuwe end-game content komt. Wanneer de update naar de Switch komt is helaas nog niet bekend.

In Stardew Valley 1.5, there will be splitscreen co-op! pic.twitter.com/n7XhPWSuSi — ConcernedApe (@ConcernedApe) October 16, 2020