[Review] FIFA 21

EA heeft FIFA 21 uitgebracht op de Nintendo Switch! Is het spel een kampioen of schiet het de bal ver naast het doel?

EA heeft al jarenlang een moeizame relatie met de Nintendo-fans. Waar de Gamecube nog kon rekenen op volwaardige FIFA-spellen, was dat op de Wii wel een ander verhaal. Toen Nintendo besloot om met de Wii niet primair voor goede graphics te gaan, maar voor unieke gameplay, was dat terug te zien in de FIFA-spellen voor de console. Het was duidelijk dat EA zich richtte op een jonger publiek door fellere kleuren te gebruiken en de besturing aan te passen. Al met al kon je best een lekker potje voetbal spelen, maar als je vrienden had met een Xbox of Playstation dan voelde de Wii-versies als een kale ervaring. Deze trend van uitgeklede FIFA-versies op Nintendo-consoles zette nog even door.

Hoop aan de horizon

FIFA 19 bracht dan eindelijk verbetering en werd door ons onthaald met een mooie 8 als cijfer. De lijn die EA in was geslagen met de Nintendo Switch-versie leek een mooi teken voor de toekomst. Toen FIFA 20 ten tonele verscheen bleek echter dat de verhoudingen tussen EA en de Nintendo-speler niet veranderd waren. FIFA 20 bracht totaal geen vernieuwing. De graphics kwamen nog steeds niet van de gewilde Frostbite engine, maar van de mindere Ignite engine. Ook ontbraken de extra verhaalmodus (journey mode) en straatvoetbal, waar de Xbox- en Playstation-spelers wel op werden getrakteerd. Het was een klap in het gezicht van de Nintendo-spelers. Het enige dat Switch-eigenaren konden doen was hopen dat FIFA 21 het spel zou worden waar we op hoopten: een FIFA op de Nintendo Switch welke gelijkwaardig zou zijn aan zijn broertjes op de concurrerende systemen.

Weinig vernieuwend

Welke vernieuwingen brengt FIFA 21 met zich mee? Daar kan ik kort over zijn. Naast de vernieuwde menuschermen zijn dat de teamsamenstellingen gebaseerd op de nieuwste transfers. Meer is het niet. Nog altijd verzorgd de Ignite engine de graphics. Het voetbalcommentaar is rechtstreeks geplukt van de voorgaande edities. FIFA 21 is inhoudelijk letterlijk een kopie van de voorgaande 2 edities. Je kunt nog steeds een snel potje voetbal spelen met de aftrap. Nog steeds kan je carrière maken als manager of speler en verschillende toernooien spelen waaronder de internationale damesvoetbal cup en de Champions League. De optie om online je vaardigheden te meten tegen andere spelers is ook weer toegevoegd. Ook de besturing is hetzelfde gebleven, zonder enige aanpassingen of toevoegingen. Kortom, een prima voetbalspel.

Een kort betoog

Het is niet te ontkennen dat EA zijn sporen heeft verdiend met de FIFA-spellen. Maar eigenlijk zegt EA met FIFA 21 niet te willen investeren in de Nintendo-spelers. Het is alsof je met je ene merk auto bij de wasstraat een half gewassen auto terugkrijgt, terwijl als je met een ander merk naar dezelfde wasstraat zou gaan, je pas echt een schone bak terugkrijgt. EA verbergt het gebrek aan vernieuwingen overigens niet. In de Nintendo eShop is te lezen dat FIFA 21 dezelfde gameplay-innovatie als FIFA 20 bevat, zonder nieuwe ontwikkelingen of significante verbeteringen. Het was logischer geweest als FIFA 21 slechts een downloadbare update was voor FIFA 19 of FIFA 20. Maar het feit dat EA FIFA 21 verkoopt voor 50 euro is een lachertje.

Conclusie

FIFA 21 is het product van een luie ontwikkelaar. De nieuwste transfers zorgen voor de enige vernieuwing in het spel. Het is (wederom) een schande wat EA de Nintendo-speler voorschotelt. Ik raad aan dit spel alleen te kopen als je nog geen FIFA-spel bezit op de Switch of als je goed hebt afgewogen of de nieuwe transfers het je waard zijn om dit spel te kopen. Was het geen kopie geweest van de voorgaande edities, dan had het spel hoger gescoord op originaliteit. In dit geval vereist het een sterk statement naar EA om niet langer Nintendo als ondergeschoven kindje te behandelen.

Eindcijfer: 5,8