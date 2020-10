Mario Kart Tour – Halloween Tour aangekondigd

Een nieuwe prinses die zich bekeert tot de wereld van duistere magie...

Het griezelevenement van het jaar is weer bijna nabij en dat merken we. Heel veel games vieren dit jaar weer een nieuw Halloween evenement, zo ook Mario Kart Tour. Vorig jaar konden spelers genieten van een nieuwe Halloween track en Witch Rosalina. Dit jaar bekeert Peach zich tot de duistere magie en veranderd in Witch Peach! Ook is er in de achtergrond een mysterieus personage met een pompoen als hoofd, wie kan dit zijn?

Speel jij nog veel Mario Kart Tour? Wie is je favoriete personage? Persoonlijk vind ik het design van Witch Peach heel leuk!