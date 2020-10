Good Smile kondigt Crash Bandicoot, Doom Slayer en Marnie nendoroid aan

Nieuwe Nendoroids om aan je collectie toe te voegen!

Het bedrijf die al talloze game personages heeft omgetoverd in schattige nendoroids en andere figuren heeft vandaag nieuwe producten aangekondigd.

Als eerste werd een van de favoriete gymleaders van de Galar regio onthult, Marnie! Samen met haar Morpeko heeft ze de harten van talloze Pokémon Sword & Shield fans gestolen.

Als volgende was de vernietiger van talloze demonen aan de beurt! Als iemand het kwaad kan bestrijden is deze gast het wel: Doom Slayer!

Het gekke wezentje waar bijna iedereen mee opgegroeid is, is ook van de partij. Na talloze platform games en spin-off games is het nu dan eindelijk tijd voor onze vriend om zijn eigen Nendoroid te krijgen! Crash Bandicoot!

Ben jij een collector van Nendoroids? Laat het ons weten in de reacties!