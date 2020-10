Animal Crossing: New Horizons data onthult populairste dorpsbewoner

De online zoekdata zegt veel over de game!

Een onderzoek is online verschenen van het Blue Planet Aquarium in Cheshire, UK, waarin ze de google data van Animal Crossing: New Horizons hebben onderzocht. Zo hebben ze gekeken naar welke dorpsbewoners er het populairst zijn en naar welke meubels en kledingstukken er het vaakst gezocht wordt. Ook is er aan de hand van bepaalde keywoorden geanalyseerd waar spelers in-game het meeste mee bezig zijn.

En wat blijkt? Eekhoorn Marshall is de populairste dorpsbewoner, met een voorsprong van gemiddeld 81,000 zoekresultaten op nummer twee. 60% van de meest gezochte dorpsbewoners zijn daarnaast vrouwelijk, en de meeste hebben een normale of luie persoonlijkheid. Het lijkt er dus op dat mensen graag rustige, chille dieren op hun eiland willen. Dat in tegenstelling tot Cranky’, ‘Jock’, en ‘Snooty” dorpsbewoners, die onderaan de lijst stonden. Katten hebben daarnaast de meeste zoekresultaten (25% van de top 20), en kikkers de minste.

De volledige data kun je hier bekijken.