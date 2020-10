Winnaar Paper Mario: The Origami King-prijsvraag

De winnaar van deze fantastische prijs is bekend!

We hebben regelmatig leuke prijsvragen voor jullie online staan, maar de recente prijsvraag waarbij je kans maakte op Paper Mario: The Origami King spande toch wel de kroon. In samenwerking met Startselect mochten we namelijk één digitale versie van deze game verloten. Dat dit een mooie prijs is bleek wel uit de grote hoeveelheid deelnemers. Nu is het dan eindelijk tijd om de gelukkige winnaar van Paper Mario: The Origami King bekend te maken.

Namens heel Daily Nintendo feliciteren we: @m1997 ! We wensen je alvast enorm veel plezier met deze toffe prijs. De code wordt zeer binnenkort per privébericht toegestuurd. Het favoriete Origami-personage van Mitchel is Shy Guy!