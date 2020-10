Westerse release Legends of Ethernal aangekondigd

De game komt deze maand nog naar de Switch.

Legends of Ethernal kwam een maand geleden al naar de Japanse e-shop, en alhoewel al langer bekend was dat de game ook naar het westen zou komen bleef een release uit. Uitgever Natsume heeft nu aangekondigd hij vanaf 30 oktober verkrijgbaar zal zijn. Het is onduidelijk waarom de game in het westen vertraagd was.

Legends of Ethernal is een single player actie-avonturenspel. Je ouders zijn verdwenen, en het is aan jouw om de waarheid over hun mysterieuze verdwijning te achterhalen. Tijdens je reis zul je vele puzzels moeten oplossen, vijanden moeten verslaan, en je eigen spullen/wapens in elkaar moeten klussen. Qua moeilijkheidsgraad is er verder voor ieder wat wils, het kan van kindermodus tot hardcore-modus gespeeld worden.