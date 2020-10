The Coma: Recut krijgt relaunch

Vandaag is er een nieuwe geüpdate versie van het spel beschikbaar in de eShop.

The Coma: Recut was al eerder uitgebracht voor de Switch, maar Headup Games en Devespresso Games hebben vandaag naar buiten gebracht dat het spel opnieuw gereleased wordt. Het spel wordt is ook heel snel beschikbaar in de eShop, namelijk vandaag al. Om dit te vieren is er tot 5 november een korting van 25%.

Het spel gaat over Youngho, die na een avond studeren een hele nare droom krijgt. De ochtend erna komt hij erachter dat iemand die avond zelfmoord probeerde te plegen. Ondanks dit nare nieuws, gaan de lessen en examens gewoon door. Youngho valt tijdens een examen in slaap en wordt wakker in een lege school in de nacht. Ontsnappen gaat niet en hij is niet alleen, dus de enige optie die Youngho heeft is om het mystery van de school te ontrafelen.