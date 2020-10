Square Enix brengt een dubbelpack van Final Fantasy uit

Twee van Square Enix hun beste RPG's komen in december fysiek in de winkel.

Voor de prijs van €39,99 kun jij binnenkort eigenaar zijn van een fysieke versie van Final Fantasy VII en Final Fantasy VIII. Dit twin-pack komt namelijk op vier december uit in Europa.

Met dit pakket kunnen spelers de klassieke verhalen opnieuw beleven. Zo is Final Fantasy VII het complete originele spel met een aantal extra’s. Zo is er een 3X Speed Mode waardoor gevechten toch een stuk minder lang duren, kun je ervoor kiezen om alleen het verhaal te ervaren door geen vijanden tegen te komen. Tot slot is er een modus toegevoegd waarin de gevechten een upgrade hebben ontvangen.

Final Fantasy VII Remastered is daarentegen niet alleen vernieuwd met extra opties, maar heeft ook wat upgrades ontvangen op basis van de grafische aspecten. De extra opties bij VIII bestaan uit Battle Assist, geen vijanden en ook de 3X speed boost.

Het pakket is vanaf nu te pre-orderen.