[Review] Seers Isle

Ga op avontuur in het Middeleeuwse Noord-Europa

Seers Isle is een graphic novel, dus eigenlijk een digitaal prentenboek. Samen met Along the Edge is het spel vandaag verschenen voor de Nintendo Switch. Indie-ontwikkelaar Nova-Box heeft al meerdere graphic novels op haar naam staan in deze stijl. Wij mochten Seers Isle uitproberen en reviewen.

Een bijzonder verhaal

Seers Isle speelt zich af in een fictioneel Noord Europa in de Middeleeuwen. Een groep sjamanen reist af naar een eiland waar ze al snel merken dat ze niet alleen zijn, ze zien een vrouw met hoorns in hun dromen. Deze vrouw wacht al tijden op hun aankomst, maar waarom?

Wanneer je deze graphic novel speelt, lees je eigenlijk -de naam zegt het al- een digitaal interactief boek. Het is dus veel lezen, mooie prenten en verder weinig harde actie. Je gebruikt dan ook enkel de A-knop en wanneer je moet kiezen (vaak tussen 3 opties) je pijltjes of pookje. Terwijl je speelt krijg je zo nu en dan keuzes, welke bij jouw personage bepaalde karaktertrekken kunnen versterken. Deze keuzes hebben invloed op hoe het spel loopt. Door bepaalde keuzes te maken veranderen er dus dingen in de verhaallijn. Hierdoor zou je er voor kunnen kiezen om het spel opnieuw te spelen, om jouw personage andere keuzes te laten maken.

Mooie plaatjes

Ondanks dat de gameplay best suf is, zijn de beelden erg mooi. Er is duidelijk een kunstenaar aan het werk geweest om deze plaatjes te maken. De tekenstijl is iets waar sommige indie-ontwikkelaars nog van kunnen leren. De beelden bewegen echter zelden. Soms zie je dat een gezichtsuitdrukking verandert, maar verder zijn het helaas stilstaande beelden die elkaar aflossen. Wat mij betreft een gemiste kans om toch een iets vloeiendere doorstroom te hebben.

Qua geluid mist er een hele grote kans. Er is af en toe wel wat spanning opbouw in het verhaal door middel van geluiden, maar soms zit je minutenlang teksten te lezen zonder dat er überhaupt geluid te horen is. Ook is er geen sprake van stemacteerwerk, waardoor de karakters qua persoonlijkheid wat plat blijven. Dit maakt het, samen met de gameplay die alles behalve uitdagend is, wel een beetje een saai spel om te spelen.

Beetje kort

Gelukkig is het verhaal erg boeiend en voor de afwisseling eens niet van Japanse makelaardij. Dat is vrij verfrissend, ook bij Along the Edge.

Seers Isle speel je uit in ongeveer 2 uur, om alle verschillende plottwisten en eindes te zien moet je het spel drie keer spelen. Zelf vond ik het spel na éénmaal spelen wel genoeg geweest, als ik helemaal eerlijk moet zijn. Het was weer tijd voor een spelletje met wat meer actie en minder kans om in slaap te vallen. Seers Isle en Along the Edge staan in de eShop voor €16,99, een behoorlijk bedrag voor een spelletje van circa 2 uurtjes.

Conclusie

Verfrissend is Seers Isle zeker, omdat het een graphic novel is die eens niet van Japanse afkomst is. De keuzes die je maakt bepalen hoe het verhaal loopt en eindigt, waardoor je hem drie keer moet uitspelen om alle plottwisten te kunnen zien. Het verhaal is in twee uurtjes uitgespeeld waardoor je dus maximaal zes uur plezier hebt van het spel, mits je het niet erg vindt dat je een verhaal driemaal opnieuw speelt met iets andere gebeurtenissen. Voor €16,99 is hij daarvoor best aan de prijs. Ondanks dat de beelden erg mooi zijn en het verhaal leuk is om te volgen, is het geluid vaak niet aanwezig en missen de makers een grote kans om het spel iets uitdagender te maken. Zo hadden iets meer bewegende beelden welkom geweest.

Eindcijfer: 5,7