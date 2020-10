[Prijsvraag] Win 3x Powertris

Fan van puzzelgames? Maak dan kans op Powertris voor de Switch!

De onlangs verschenen titel Powertris combineert Tetris met Pipe Mania, wij mogen in samenwerking met No Gravity Games 3 downloadcodes van deze game verloten! Pijpfragmenten vallen in deze puzelgame constant naar beneden en het is aan jou om ze op een goede manier met elkaar te verbinden. Uiteindelijk moet je een manier vinden om een doorlopende lijn te creëren welke van de ene kant van het scherm naar de andere gaat.

Om kans te maken op een van de drie codes vragen we je om de volgende vraag hieronder te beantwoorden: Wat is jouw favoriete puzzelgame aller tijden?

Meedoen kan tot en met 21 oktober. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo. Heb je deze nog niet? Maak ‘m hier (gratis) aan! Veel succes!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. De winnaars worden willekeurig getrokken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per PM of mail verstuurd. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.