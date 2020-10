Launch trailer Mario Kart Live: Home Circuit

Maak van je huis een racebaan!

Mario Kart Live: Home Circuit is vanaf vandaag beschikbaar voor de Nintendo Switch. Om dit te vieren heeft Nintendo een launch trailer online gezet, waarin nog even snel een beeld wordt gegeven van deze unieke race game. De trailer kun je hieronder bekijken.

Mario Kart Live: Home Circuit brengt de hectische actie van Mario Kart tot leven in je huiskamer. Bij deze game krijg je een op afstand bestuurbare kart met Mario of Luigi, voorzien van een camera. Vervolgens zet je met vier poortjes een eigen circuit in elkaar in bijvoorbeeld je woonkamer of keuken. Met behulp van speciale software speel je de game daarna gewoon op de Switch!