Death Ray Manta krijgt releasedatum

Death Ray Manta is vanaf 19 oktober beschikbaar in de eShop.

Ongeveer een maand geleden werd dit spel aangekondigd voor de Switch, maar was er nog geen releasedatum gegeven. Nu is die er wel. Death Ray Manta verschijnt 19 oktober in de eShop.

Death Ray Manta is een arena shooter spel met kleurrijke lasers. Met deze kleurrijke lasers schiet je allerlei vijanden neer. Schiet zoveel mogelijk overhoop en verzamel gems voor een bonus om zo de hoogste score te krijgen.

Benieuwd naar Death Ray Manta? Bekijk hieronder een trailer!