Winnaars Juiced!-prijsvraag bekend

Kijk snel of jij een van de gelukkige winnaars bent geworden!

De afgelopen week kon je bij Daily Nintendo kans maken op de net verschenen Switch-titel Juiced! Dat dit een erg leuke game is kon je ook al in onze review lezen. Deze 2D-platformer is ontwikkeld door een Nederlandse ontwikkelaar en laat je in de huid kruipen van schattenjager Tiko. Wij mochten twee digitale versies van de game verloten. Heb jij meegedaan met de prijsvraag? Bekijk dan hier of jij gewonnen hebt.

Namens heel Daily Nintendo feliciteren we @wimbravo64 en @nintendeli !

We wensen jullie alvast enorm veel plezier met deze game. De code wordt zeer binnenkort via een privébericht naar jullie opgestuurd.