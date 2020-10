Trials of Mana viert 25ste verjaardag met update

Trials of Mana viert de 25ste verjaardag en pakt flink uit!

Fans van de Mana-serie kunnen sinds april dit jaar aan de slag met de remake van Trials of Mana, het derde deel in de serie welke voorheen alleen in Japan is verschenen. Met een compleet grafische make-over én een gloednieuw vechtsysteem is de game zowel modern als trouw aan het origineel. Onze eerdere review kun je hier lezen. Vandaag is bekendgemaakt dat Square Enix de 25ste verjaardag van de serie op een feestelijke manier viert.

Zo heeft de game een flinke patch-update gekregen die nieuwe uitdagingen en ervaringen met zich meebrengt. Deze update verschijnt ter ere van de 25e verjaardag van het originele Trials of Mana. Daarnaast geeft Square Enix van nu tot 2 november korting op digitale versies van diverse titels in de serie in de Steam store.

Patch 1.1.0 voor Trials of Mana brengt diverse content-updates en toevoegingen met zich mee:

“No Future” Difficulty – Een nieuw moeilijkheidsniveau waarin spelers het moeten opnemen tegen nóg sterkere vijanden en eindbazen, terwijl het gebruik van bepaalde vaardigheden en items wordt beperkt, net als de tijd die spelers krijgen om eindbazen te verslaan. Spelers kunnen op dit niveau ook sterkere versies van uitrusting krijgen en nieuwe combo’s uitvoeren.

"Expert"-niveau en Level Reset in New Game Plus – Spelers die een New Game Plus starten, krijgen de optie om het moeilijkheidsniveau "Expert" te kiezen. Daarnaast is de optie toegevoegd om personages aan het begin van een New Game Plus terug te zetten naar level 1.

Aanpassingen aan kostuums – Vrijgespeelde kostuums zijn toegankelijk na het resetten van de klasse van een personage, of bij het starten van een New Game Plus.

Toevoeging van godinnenstandbeelden aan de map, bug-fixes en meer.