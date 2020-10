Phantom Breaker: Omnia aangekondigd voor Nintendo Switch

Phantom Breaker maakt een terugkeer naar de Switch.

Het The 2D anime vechtspel Phantom Breaker: Extra komt nu terug als Phantom Breaker: Omnia. Ook is het de eerste keer dat het spel ook in het westen uitgebracht wordt.

Het spel speelt zich af in Tokyo, waar een mysterieuze man genaamd Phantom verschijnt. Hij manipuleert vechters om met elkaar de strijd aan te gaan en de winnaar krijgt een wens die in vervulling gaat. Er zijn 20 verschillende karakters waarmee je kan spelen. Er zijn drie verschillende stijlen om te spelen; Hard, quick en Omnia. Elke manier geeft weer een andere beleving aan het spel. Kies om volledig in het Engels te spelen of kies voor de originele Japanse audio!

Benieuwd naar Phantom Breaker: Omnia? Bekijk hieronder een trailer!