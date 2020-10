Krijg een Super Mario 3D All-Stars-Posterset via My Nintendo

Krijg nu drie Mario-posters voor 300 platinum punten.

Eerder gaf Nintendo regelmatig al posters van spellen als beloning weg via My Nintendo. Dit jaar is de 35ste verjaardag van Mario en is Super Mario 3D All-Stars uitgekomen. Een posterset voor dit spel kan dan ook niet missen. De posterset is dan ook vanaf vandaag verkrijgbaar via My Nintendo.

Deze nieuwe beloning bestaat uit drie verschillende posters, elk spel uit 3D All-Stars heeft dan ook zijn eigen poster. Elke poster heeft het formaat 70 x 50 cm. Deze posterset is voor 300 platinum punten te krijgen via deze pagina. Daarna kun je ze via hier bestellen met de verkregen code in de My Nintendo Store, waar €6,99 verzendkosten bijkomen. Wel kun je de verzendkosten alleen betalen met een creditcard.