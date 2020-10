Kingdom Hearts: Melody of Memory demo beelden

De demo is nu te downloaden in de Switch e-shop

Kingdom Hearts: Melody of Memory heeft een demo gekregen, welke nu te downloaden is in de Switch e-shop. In deze rythm-game demo zul je vier “Field Battle” levels kunnen spelen en 2 Co-op stages. Je kunt je dus uitleven in zes verschillende levels. Om je een beeld te geven van de demo zijn er inmiddels ook beelden online verschenen, waaronder op Youtube kanaal Nintendo Hall. Deze beelden kun je hieronder bekijken. Kingdom Hearts: Melody of Memory komt op 13 november naar de Switch.

Kingdom Hearts: Melody of Memory is een rhythm game waarbij meer dan 140 nummers uit de franchise zittenVerwacht hierbij ook jouw favoriete Disney personages zoals je gewend bent van de Kingdom Hearts reeks. Herken de bekende omgevingen uit de spellen in de serie en neem het op tegen Disney-vijanden.