[Review] Juiced!

Lees hier onze review van Juiced!.

De laatste tijd is er best wel wat nieuws rondom het spelletje Juiced! verschenen op onze website. Zo hebben wij twee exemplaren weg mogen geven en een interview gehouden met de Nederlandse ontwikkelaar van deze titel, Timothy van der Hoeven. Nu is het eindelijk tijd voor de review, maar weet Juiced! ons ook te verrassen? Je leest het in onze review.

Verhaal

Juiced! is een 2D-platformspel voor een klein prijsje. Daarom is het leuk om te zien dat de maker toch de moeite heeft genomen om een verhaal rondom de gameplay te verzinnen. In deze titel speel je namelijk als een klein paars wezentje, genaamd Tiko. Met deze schatzoeker ga je opzoek naar de eeuwige kristallen voordat de kwaadaardige tovenaar deze in handen krijgt. Verder is het verhaal niet heel bijzonder, maar het is wel grappig om cutscenes van deze slechterik te zien en te volgen. Overigens kun je de taal van het spel in het Nederlands zetten omdat Juiced! ontwikkeld is door een Nederlandse ontwikkelaar. Je kunt er natuurlijk ook kiezen voor om de game in de Engelse taal te spelen.

Gameplay

In deze 2D-platformer doorloop je verschillende levels vol vijanden en obstakels. Zoals je net kon lezen is er een reden voor waarom je door verschillende gebieden gaat. Het aantal van 15 levels lijkt op het eerste gezicht niet veel, al kan ik je zeggen dat deze levels wel zeer uitgebreid zijn. Hierdoor kun je ook een lange tijd plezier hebben met deze titel, ongeveer acht uur exclusief het verzamelen van alle verzamelobjecten. Ondanks dat Juiced! in het begin vrij simpel is, wordt het spel al snel een stuk uitdagender. Zeker als je alle verzamelobjecten wilt bemachtigen, welke goed verstopt zitten. Gelukkig heeft Juiced! een aantal wapens en power-ups die je het eventueel makkelijker kunnen maken.

Omdat de levels best lang zijn, was ik bang dat je bij een game-over het level vanaf het begin opnieuw zou moeten spelen, maar gelukkig is dit niet het geval. Mocht je namelijk al je levens kwijtraken, dan ga je weer verder bij het laatste checkpoint. Wel zijn hierdoor de 1-ups die in de levels te koop en te vinden zijn enigszins overbodig, maar als dat het ergste is…

Verder zitten alle levels goed in elkaar en zijn de eindbazen leuk om te verslaan. Mijn favoriete eindbaas moet toch wel diegene zijn waarbij je een soort disco-mannetje moet verslaan. Het muziekje was hier echt super vrolijk en deed me zelfs aan een ander lied denken van een beroemde overleden zanger. In de ruimte waar het gevecht zich plaatsvond was de vloer glad, net zoals de rest van dat level, waardoor het personage minder makkelijk te bedienen was. Toch was dat een hele leuke uitdaging omdat het verslaan van die eindbaas anders vrij simpel was geweest.

Audiovisueel

Elk level in Juiced! kent zijn eigen omgevingen. Denk bijvoorbeeld aan stoffige woestijnen, griezelige bossen en gevaarlijke jungles. Ook zijn er in elk level andere vijanden te vinden. Ondanks dat je deze altijd op dezelfde manier verslaat, namelijk door op ze te springen, is het leuk om steeds nieuwe en tevens bijpassende vijanden tegen te komen. Zo is er een level aanwezig waarin je door de stad loopt, waar bijvoorbeeld voertuigen en spelende kinderen de vijand zijn. Of je de retro pixel-artstijl er leuk uit vind zien is natuurlijk persoonlijk, maar we moeten niet vergeten dat het hier om een budgettitel gaat. Ook wil ik zeggen dat de muziek mij erg verraste. Buiten het feit om dat de nummers goed klinken, heeft elk gebied en eindbaas zijn eigen muziek.

Conclusie

Omdat Juiced! een klein prijskaartje van €4,99 heeft, had ik mijn verwachtingen dit keer iets lager gelegd. Waarschijnlijk ben ik mede daardoor juist erg positief verrast geworden. Het is namelijk een vermakelijk platformspel met een zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding. Tevens heeft de game uitgebreide levels met leuke en interessante gameplay. Tevens is ook de muziek erg goed, al zul je zelf even moeten kijken of de retro-artstijl iets voor jou is.

Eindcijfer: 7,8