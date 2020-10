[Prijsvraag] Win 2x Juiced! voor de Switch

Jeugdherinneringen ophalen om kans te maken op deze toffe platformer!

De 2D platformer Juiced! is vanaf nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Onlangs hielden we al een interview met de Nederlandse ontwikkelaar van het spel en momenteel zijn we op de redactie het spel ook druk aan het reviewen. Nog leuker is dat we samenwerking met ontwikkelaar Timothy twee digitale exemplaren van het spel mogen verloten!

In deze 2D platormer volg je de schatzoeker Tiko op zijn avontuurlijke reis op zoek naar de eeuwige kristallen. Tijdens deze zoektocht reis je door verschillende gebieden zoals stoffige woestijnen, griezelige bossen, gevaarlijke jungles en nog veel meer.

Hoe maak je kans? Om kans te maken op een van de twee exemplaren vragen om antwoord te geven op de volgende vraag: De ontwikkelaar van Juiced! heeft inspiratie gehaald uit zijn favoriete spellen uit zijn jeugd, zoals Commander Keen, Jazz Jackrabbit, Rayman, Mario en Sonic. Wat is het favoriete spel uit jouw jeugd?

Meedoen kan tot en met 14 oktober. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo. Heb je deze nog niet? Maak ‘m hier (gratis) aan! Veel succes!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. De winnaars worden willekeurig getrokken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per PM of mail verstuurd. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.