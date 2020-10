Cris Tales uitgesteld naar begin 2021

De bijzonder ogende game komt iets later uit dan gehoopt.

De RPG Cris Tales zou eigenlijk volgende maand op onder andere de Nintendo Switch verschijnen. Echter heeft Modus Games samen met Dreams Uncorporated en SYCK vandaag bekend gemaakt dat het spel uitgesteld gaat worden. De game staat nu gepland voor het begin van 2021. In een officiele statement laten ze weten dat ze na de demo – welke beschikbaar is in de eShop – feedback hebben gekregen van fans. Met deze feedback willen ze de game nog beter oppoetsen, waarmee het eindresultaat nog beter wordt.

In de game kruip je in de huid van Crisbell en haar hulpje Matias, welke samen op avontuur gaat om de krachtige Time Empress te stoppen. Tijdens deze reis zul je verschillende bondgenoten ontmoeten, allemaal met hun eigen unieke verhalen en vaardigheden. Het spel heeft een bijzonder tijdssysteem: aan de linkerkant zie je het verleden, in het midden het heden en aan de rechterzijde kun je in de toekomst kijken.

Modus Games heeft een nieuwe trailer uitgebracht welke je hieronder kunt bekijken. Ook kun je hier de volledige statement lezen.