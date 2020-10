Axiom Verge 2 uitgesteld naar eerste helft 2021

De game laat nog even op zich wachten.

Vorig jaar in december werd aangekondigd dat er een vervolg komt op de game Axiom Verge. De game zou in de herfst van 2020 verschijnen, maar helaas redt de ontwikkelaar dit niet. Het spel is nu uitgesteld en zal in de eerste helft van komend jaar verschijnen. Tom Happ, de ontwikkelaar, laat in een blogpost weten waarom het spel vertraagd is. Onderaan het artikel staat een tweet met de link naar deze post. In zijn bericht laat Happ weten dat hij werkt aan betere AI voor vijanden en een meer complexere visuele stijl.

The Legacy of 2020 Continues…https://t.co/wPJyaxzYmu — Tom Happ (@AxiomVerge) October 13, 2020