[Review] Foregone

Red Calagan en ga erop uit om vijanden af te slachten.

Foregone is een 2D actie-platformer ontwikkeld door het Canadese Big Blue Bubble. Het spel is al even uit in early access op de pc en tijdens de digitale versie van Gamescom mochten wij met deze early access aan de slag. De pc-versie zag er goed uit en speelde fijn weg, maar geldt dat ook voor de Switch-versie? Je leest het in deze review.

Een simpel begin

In dit spel ben jij een supersoldaat in de stad Calagan. Jaren geleden heeft er een verwoestende oorlog plaatsgevonden in deze stad, alleen alle ellende begint weer opnieuw als de stad wordt aangevallen door de kwaadaardige kracht Harrow. Lukt het jou om uit te zoeken waar Harrow vandaan komt en om alle vijanden die hij weer tot leven wekt uit te roeien?

De besturing van Foregone is gelukkig vrij simpel en wordt tijdens een korte tutorial ook nog uitgelegd. Je kan springen, dashen, op korte afstand aanvallen met bijvoorbeeld een zwaard of op de lange afstand aanvallen met een geweer of een boog. Daarnaast krijg je iets later in het spel toegang tot speciale vaardigheden, waarmee je bijvoorbeeld weer kunt helen of een snelle aanval kan uitvoeren. Ook kun je armor en emblems bemachtigen waardoor je sterker kan worden of meer levenspunten krijgt.

Gameplay

De wereld van Foregone bestaat uit handgemaakte levels. Het begin van elk level is te herkennen aan een portaal. Dit portaal brengt jouw volledige levenspunten terug en je kunt hiermee teleporteren naar de outpost, maar hierover volgt straks meer. Elk level zit natuurlijk boordevol met platformen en vijanden. Aan het begin zijn deze vijanden redelijk makkelijk om te verslaan, alleen het wordt al redelijk snel lastiger. Mocht je doodgaan, wordt je ook weer teruggestuurd naar de outpost waardoor je dat level helemaal opnieuw moet beginnen.

Verder kun je verschillende dingen krijgen van vijanden als je ze verslaat. Zo heb je regelmatig vijanden in een level lopen met een sleutel boven hun hoofd. Dit zijn meestal wat sterkere vijanden, alleen je moet deze allemaal afslachten als je een deur open wilt maken om verder te kunnen. Daarnaast kunnen afgeslachte vijanden jou nog goud, levenspunten, munitie en kristallen geven. Deze munitie heb je weer nodig voor je pistolen en bogen aangezien deze elke keer dat je ze gebruikt munitie verbruiken. Ook heb je kans om wapens, uitrusting of amuletten te krijgen van afgeslachte vijanden.

De outpost

In de outpost zijn er drie verschillende dingen die je kunt bezoeken. Als eerste heb je natuurlijk het portaal. Via dit portaal kun je je naar elk level verplaatsen. Daarnaast heb je de smid en een magiër. Bij de smid kun je wapens verkopen en upgraden. Hiervoor heb je je goud nodig dat je via vijanden of het verkopen van spullen krijgt. Bij de magiër kun jouw skill tree upgraden waardoor je bijvoorbeeld jouw levenspunten of damage kunt upgraden, of je kunt je speciale vaardigheden upgraden waardoor deze meer effect hebben.

Audiovisueel

Zoals eerder gezegd bestaat het het spel uit levels die compleet met de hand zijn gemaakt. Daarnaast heeft Foregone een pixelig uiterlijk wat goed bij dit spel past en loopt alles lekker soepel. De muziek klinkt daarnaast lekker, maar is niet echt bijzonder. Je zult over het algemeen dan ook geluiden horen van de vijanden die je afslacht.

Conclusie

Foregone is een zeer vermakelijk spel. Alle levels zien er geweldig uit en het spel is uitdagend. Het begint redelijk makkelijk, maar al snel wordt de moeilijkheidsgraad omhoog gegooid. Hierdoor zul je goed moeten kiezen welke wapens je gaat gebruiken en welke vaardigheden je in de skill tree wil upgraden. Als je zin hebt om wat vijanden af te slachten, kun je je zeker vermaken met Foregone.

Cijfer: 7,4