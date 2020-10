Kies je eigen Minecraft omgeving in Super Smash Bros. Ultimate

Kies je eigen Minecraft wereld!

Morgen komt update 9.0.0 uit voor Super Smash Bros. Ultimate. In aanloop naar de release wordt er steeds meer informatie bekendgemaakt. Zo kunnen we de strijd aan gaan als Steve, Alex, Zombie of Enderman. Ook het nieuwe ‘Minecraft wereld’ level maakt zijn opwachting. Via het officiële Super Smash Bros. Ultimate twitteraccount van Japan is bekendgemaakt dat dit nieuwe level zes verschillende omgevingen kent. Normaal gesproken zal het spel willekeurig een omgeving starten, maar met diverse knoppencombinaties kan de speler zelf kiezen of men knokt in de sneeuw of op stenen. Hieronder zijn de omgevingen te zien met de bijbehorende knoppencombinaties.