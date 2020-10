[Review] Powertris

Hoe pakt deze variant op Tetris uit?

Ondanks dat er de afgelopen jaren enorm veel puzzelspellen zijn verschenen, blijft Tetris onbetwist mijn favoriete puzzelspel. Voor fans van dit genre is er op de Nintendo Switch meer dan genoeg keus, en dat is niet zo gek. De hybride console is immers uitermate geschikt voor een potje puzzelen. De onlangs verschenen titel Powertris combineert Tetris met Pipe Mania, iets wat op papier erg interessant klinkt. Of dat ook het geval is lees je in deze review.

Tetris maar dan anders

Zoals je al kon lezen is Powertris een combinatie van twee soorten puzzelgames. De beste manier om het spel te beschrijven is Tetris gecombineerd met gameplay uit spellen zoals Pipe Mania. Pijpfragmenten vallen constant naar beneden en het is aan jou om ze op een goede manier met elkaar te verbinden. Uiteindelijk moet je een manier vinden om een doorlopende lijn te creëren welke van de ene kant van het scherm naar de andere gaat. Lukt dat? Dan wordt elk pijpfragment dat op die combinatie is aangesloten meteen geëlimineerd en verdien je punten. Power-ups helpen je vervolgens om extra punten te scoren. Hoe hoger de score hoe beter, klinkt leuk toch?

(Te) eenvoudig doch verslavend?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, Powetris is inderdaad best leuk om te spelen. De gameplay is eenvoudig doch verslavend, en de Nintendo Switch leent zich er perfect voor om af en toe even een potje te spelen. De besturing werkt verder prima en voor wie toch nog wat uitleg wil, is er een duidelijke tutorial. Het probleem met Powertris komt echter uit een andere hoek. De game op zichzelf is simpel, wel heel erg simpel. Dat valt meteen op wanneer je voor het eerst het menu ziet. Er zijn slechts twee opties: spelen of uitleg krijgen. Wie denkt dat je bij de optie ‘spelen’ nog verschillende game modi voorgeschoteld krijgt, komt van een koude kermis thuis. Het spelletje begint en that’s it.

Natuurlijk kun je je prima vermaken door telkens een hogere score te krijgen, iets meer content en/of multiplayer opties hadden niet verkeerd geweest. Daarbij moet wel eerlijk worden gezegd dat het spel net geen 5 euro kost, wat de beperkte content wel weer goed maakt. De gameplay is daadwerkelijk verslavend en voor ik het wist zat ik twee uur te spelen om telkens mijn score te verbeteren.

Op audiovisueel gebied zal het spel je niet gaan betoveren. De ontwikkelaars hebben overduidelijk gekozen voor een simpele doch effectieve stijl. Alles oogt duidelijk en functioneel, maar wel wat ongeïnspireerd en simpel. Een puzzelspel hoeft het lang niet altijd van de graphics te hebben, maar er zijn zeker mooiere puzzelgames te vinden. Powertris geeft je verder de mogelijkheid om achtergrondmuziek aan of uit te zetten. Deze past weliswaar bij het soort spel, maar wordt al snel eentonig. Ach ja, ik heb ‘m lekker uitgezet omdat ik een puzzelspel liever speel met mijn eigen favoriete muziek aan.

Conclusie

Powertris kent leuke en verslavende gameplay en is voor nog geen 5 euro scherp geprijsd. Hou er echter wel rekening mee dat een wat lagere prijs ook beperkingen met zich meebrengt. Zo zijn er verder geen game modi, is er geen multiplayer en is het daadwerkelijk een eenvoudig puzzelspelletje. Dat neemt echter niet weg dat je je best wat uurtjes hiermee kan vermaken om je score te verbeteren!

Eindcijer: 7,0