Overwatch Halloween Terror 2020 begint morgen

Voor iedereen die Overwatch al een aantal jaar speelt is Halloween Terror niks nieuws meer. Halloween Terror is het jaarlijkse evenement in Overwatch waarin Halloween centraal staat. De mensen die Overwatch nog niet hebben, hebben geluk: Overwatch is namelijk vanaf morgen tot 20 oktober 2020 gratis te spelen als je een Nintendo Switch Online-abonnement hebt.

Tijdens dit Halloween-evenement draait het om nieuwe skins, sprays en player icons verzamelen. Deze kun je allemaal krijgen vanuit lootboxes als je genoeg matches wint. Dit jaar zijn er nieuwe skins voor onder andere D.Va, Echo, Brigitte, Sombra en Sigma. Ook worden er nog skins voor een aantal andere personages toegevoegd, maar dit wordt op een later moment bekendgemaakt. Daarnaast kun je nog Halloween skins van vorig jaar krijgen door de speciale Halloween-modus Junkenstein’s Revenge te spelen.

Ooh… Scary!



