Bekijk hier nieuwe gameplaybeelden van Supermarket Shriek

Er zijn maar liefst 19 minuten aan gameplaybeelden vrijgegeven.

Vanaf volgende week kunnen Nintendo Switch-bezitters aan de slag met een nieuw racespel, namelijk Supermarket Shriek. Ondanks dat we nog even moeten wachten tot we aan de slag kunnen gaan met deze titel, zijn er toch al vroegtijdig gameplaybeelden naar buitengekomen. Supermarket Shriek is vanaf vrijdag 23 oktober te downloaden in de Nintendo eShop voor een bedrag van €19,99.

In Supermarket Shriek doe je mee met een unieke winkelwagenrace. Je racet samen met een man en een geit door verschillende winkels waar je allerlei obstakels moet ontwijken, uitdagingen moet voltooien en vooral plezier moet hebben. Uiteraard is het spel alleen te spelen, maar er is ook een knotsgekke coöpmodus aanwezig.

Ben je benieuwd geworden naar deze titel en wil je graag wat gameplaybeelden bekijken? Bekijk dan onderstaande video.

