Touhou Luna Nights in 2020 verwacht

Er is eindelijk een release update!

Het is lang stil geweest rondom de game Touhou Luna Nights. De laatste update van het spel was in 2019 waar werd vermeld dat het spel dat jaar zou verschijnen. Echter verscheen het spel in 2019 nooit en werd er niet meer over de game gesproken. Er is sinds gister eindelijk weer een update van de releaseplannen, Phoenixx en Team Ladybug hebben in een tweet gemeld dat het spel dit jaar nog zou verschijnen.

Touhou Luna Nights neemt je mee in de Touhou-wereld, maar dan niet met de bullet hell-gameplay. Dit spel is namelijk een metroidvania. In het spel stuurt vampier Remilia Scarlet haar dienstmeid Sakuya Izayoi naar een parallel universum. Hieronder kun je de PC-trailer bekijken evenals de tweet.