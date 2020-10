[Review] Ys Origin

Beleef dit avontuur in de donkere toren om de godinnen te redden uit handen van demonen!

In 2018 kwam op de Nintendo Switch het spel Ys VIII: Lacrimosa of Dana uit, een grote RPG door Nihon Falcom met een prachtige verhaallijn waar je jezelf makkelijk tientallen uren aan kan vergapen. De spellenreeks begon in 1987 op de pc met het spel Ys I: Ancient Ys Vanished en gaat dus al erg ver terug.



Ys Origin kwam oorspronkelijk uit voor Windows in 2006, maar gaat qua tijdlijn in het spel nog verder terug. Om precies te zijn 700 jaar voor de gebeurtenissen in de spellen Ys I en Ys II. Het is grauw, de demonen hebben het land overgenomen en de godinnen Reah en Feena zitten in de grote toren als laatste redmiddel om te kunnen ontsnappen aan deze monsters.

De vrouwelijke ietwat naïeve hoofdrolspeler is Yunica Tova, de kleindochter van priester Tovah, die een van de zes priesters van de godinnen was. Yunica wilt graag helpen om de godinnen te redden en meldt zich aan om mee te vechten. Al snel gaat ze op onderzoek uit in de toren en vecht ze met verschillende monsters om steeds een verdieping hoger te kunnen komen.

Pak je wapen en knallen maar!

Wanneer je start met het spel krijg je na de nodige introductie de mogelijkheid om de toren waar je in terecht bent gekomen te gaan onderzoeken. Je loopt rond, vindt verschillende deuren, schatkisten en zo nu en dan een beeld waar je je leven kan opladen. Ook kun je jezelf naar dit beeld teleporteren. Terwijl je met steeds lastigere tegenstanders vecht ben je aan het zoeken waar je vervolgens heen moet gaan, wat soms best een puzzeltje is.



Het spel loopt soepel en de besturing is vrij makkelijk, al is het spel zelf soms wel een uitdaging en moet je er even achter komen wat de zwakte is van de tussenbazen.

Retro

Van de reeks heb ik als eerste Ys VIII: Lacrimosa of Dana gespeeld, Ys Origin is mijn tweede game, omdat deze twee zijn uitgekomen op de Nintendo Switch. Ys Origin ziet er mooi uit, het is qua vormgeving precies wat je zou verwachten van een RPG uit 2006 en hij is mooi opgelapt naar anno 2020. De pixels storen niet, de omgevingen zijn mooi gemaakt en de personages hebben elk hun eigen karakter. Hierdoor is het erg leuk om te spelen en om nieuwe omgevingen en karakters te ontdekken.

Het verhaal is heel anders dan het nieuwste deel, waardoor je het idee hebt een heel ander spel te spelen. Dit is leuk, want alles wat je ziet is nieuw. Het moeten ‘uitspelen’ van een gebouw is niet per definitie heel origineel (toen al niet), maar het heeft erg goed uitgepakt. Wel waren er qua geluid wat meer punten van herkenning, de mooie zweverige muziek van Ys is, wanneer je er van houdt, prachtig. Het past goed bij het spel en daardoor blijf je ook geïntrigeerd door de gameplay.

Precies goed

Bij een RPG van 14 jaar oud moet je natuurlijk geen speelduur verwachten van 50+ uur, maar je bent er zeker wel zo’n 15-20 uur zoet mee. Voor de prijs van €19,99 is dat prima te doen. Er is genoeg te ontdekken en te beleven, maar zoals bij vele RPG’s heb je het na het uitspelen wel gezien, omdat er waarschijnlijk nog een flinke backlog naar je aan het gluren is.

Conclusie

Ys Origin is leuk, vooral als je zoals ik getriggerd bent door de serie na het spelen van Ys VIII: Lacrimose of Dana. Verwacht echter geen gloednieuwe game, want dit spel komt van origine uit 2006. Vecht en puzzel jouw weg door de toren om de tweelingzus Godinnen te redden, terwijl je jouw status als nieuweling in de groep naar een hoger level probeert te tillen. Het spel heeft een speelduur van zo’n 15-20 uur en is verkrijgbaar voor €19,99 in de e-Shop. Ys Origin is best een leuk koopje als je houdt van ouderwetse RPG’s.

Eindcijfer: 7,7