[Review] Little Big Workshop

Begin jouw eigen werkplaats en word een succesvolle ondernemer.

Little Big Workshop is een resource management game ontwikkeld door Mirage Game Studios en uitgegeven door HandyGames. De game is sinds oktober vorig jaar al te verkrijgen voor de pc en is begin deze maand ook uitgekomen voor de Nintendo Switch. Ben je benieuwd hoe deze game bevalt op Nintendo’s hybride console? Je leest het in deze review.

Jouw eigen werkplaats

Het doel van het spel is vrij simpel: je moet een succesvolle werkplaats starten. Dit klinkt echter makkelijker dan het lijkt, want je moet met veel dingen rekening houden. Gelukkig begin je eerst met een tutorial waarin een aantal processen worden uitgelegd, echter wordt niet alles uitgelegd. Vlak na de tutorial kan het dus redelijk overweldigend zijn. Het belangrijkste in het spel is echter producten produceren en verkopen. Dit kan je doen door middel van opdrachten die je via de telefoon krijgt, of via de marktpagina waar consumenten vragen naar producten. Voordat je een opdracht aanneemt, moet je natuurlijk wel kijken of je het binnen de benodigde tijd kunt produceren en of de opdracht winstgevend is. Gelukkig kun je dit allemaal snel genoeg zien als je een plan voor de opdracht maakt.

Het projectplan

Een opdrachtplan kan er best indrukwekkend uitzien, maar als je het eenmaal doorhebt valt het best mee. Het plan bestaat uit een flow waarin allemaal materialen, onderdelen en processen zijn verbonden. Je begint natuurlijk met het materiaal waaruit een product moet bestaan. Deze producten hebben echter vereisten, dus je kunt niet zomaar het goedkoopste materiaal kiezen. Gelukkig kun je links bovenaan zien of jouw proces al aan de minimum vereisten voldoet.

Als je de materialen hebt gekozen, kun je inplannen welke machines gebruikt moeten worden. Aan het begin heb je alleen nog maar werkbanken, maar later krijg je steeds ingewikkeldere machines om alles te produceren. Daarnaast kun je natuurlijk maar één onderdeel tegelijk maken op een machine; het kan dus zijn dat je meerdere machines van hetzelfde soort nodig hebt. Mocht je een benodigde machine nog niet hebben, kun je deze ook vanuit dit scherm snel kopen en neerzetten in jouw werkplaats. Als je alle machines hebt geselecteerd, kun je het scherm openen waarin je jouw winst ziet en waarin je kunt selecteren hoeveel stuks je wilt produceren van dit artikel. Als je dit allemaal hebt geselecteerd kan de productie beginnen!

Eerst tijd voor wat ontspanning

Een ander belangrijk aspect in deze game zijn natuurlijk jouw werknemers. Deze kunnen natuurlijk niet 24 uur op een dag werken en hebben af en toe ook hun rust nodig. Gelukkig heb je genoeg voorwerpen die je in hun kantine kunt plaatsen! Zo kunnen ze genieten van een bakkie pleur uit de koffiemachine, even rustig zitten of al hun stress kwijt in een potje tafelvoetbal. Mocht er echter niet genoeg ruimte zijn voor ontspanning, dan kunnen medewerkers niet met pauze en vallen ze neer in jouw werkplaats. Het duurt even voordat ze weer bijkomen, maar ze belemmeren wel jouw andere medewerkers. Let er dus goed op dat je genoeg plaats voor ontspanning hebt. Daarnaast moet je er goed opletten dat je genoeg medewerkers hebt zodat ze om de beurt met pauze kunnen en de productie even goed door kan blijven gaan. Wel moet je erop letten dat je weer niet te veel werknemers aanneemt omdat het anders te veel geld kost. Het vergt dus even wat aandacht om hier de juiste balans in te vinden.

Groot, groter, groots

Al snel tijdens het spelen merk je dat je niet genoeg ruimte hebt om alles te plaatsen: je moet uitbreiden. Helaas moet je deze optie eerst vrijspelen door producten te leveren aan klanten, waardoor je levels omhoog gaat en experience points krijgt die je kan besteden aan onderzoek. Als je het bouwen echter hebt ontgrendeld, kun je de werkplaats inrichten zoals jij wilt. Je kan extra kamers bijplaatsen, beslissen waar de deuren moeten en op een gegeven moment zelfs nog extra laadplaatsen toevoegen.

Echter is de inrichting ook een belangrijk onderdeel. Je kunt al je machines wel op een kluitje zetten, maar je moet ook nog je grondstoffen en onderdelen zo efficiënt mogelijk opslaan. Dit kun je doen met zogenoemde zones. Daardoor is het bijvoorbeeld makkelijker om machines en werkbanken voor houtbewerking in eenzelfde ruimte te zetten met daarbij een zone om de grondstoffen hiervoor op te slaan zodat deze snel te pakken zijn. Hoe efficiënter alles is ingericht, hoe sneller jouw medewerkers aan de slag kunnen en hoe meer winst je natuurlijk maakt!

Audiovisueel

Het spel speelt zich volledig af op een tafel, je ziet dan ook een telefoon naast jouw werkplaats staan en hier en daar andere kantoorvoorwerpen liggen. Hierdoor lijkt het alsof jouw werkplaats een soort miniatuurgebouw is in jouw woonkamer. Verder is het spel geen grafisch hoogstandje, niet alles is tot in detail uitgewerkt, maar daar heb ik mij totaal niet aan gestoord tijdens het spelen. Het belangrijkste doel is namelijk dat jouw bedrijf goed loopt; het is dus bijvoorbeeld belangrijker dat de planning en de marktpagina duidelijk zijn en dit is zeker gelukt. Daarnaast heeft het spel een rustig achtergrondmuziekje en zorgen alle geluidseffecten, zoals de gesprekken in de kantine en het harde werk bij de werkbanken, ervoor dat je precies weet wat er gaande is in jouw werkplaats.

Conclusie

Little Big Workshop is een zeer vermakelijk spel. Het kan even wat tijd vergen om dingen onder de knie te krijgen, want je kan natuurlijk niet zomaar een bedrijf starten. Ook heb je genoeg onderdelen in het spel waar je rekening mee moet houden, dus je zult je niet snel vervelen. En heb je een eerste versie van jouw werkplaats klaar? Dan kun je de basismachines altijd vervangen voor betere versies en alles nog efficiënter indelen zodat jouw bedrijf nog winstgevender wordt! Voor iedereen die van spellen houdt waarbij je een beetje moet nadenken is Little Big Workshop zeker aan te raden.

Cijfer: 7,4