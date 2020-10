Pokémon wereldwijd op plek 11 in retail sales

We weten allemaal dat Pokémon ontzettend populair is en daar horen flinke bedragen bij.

We gaan even een jaar terug, naar een periode zonder Covid-19 en isolatie. Het jaar is 2019 en het is één van de grootste jaren voor Pokémon. Detective Pikachu verschijnt op het witte doek, Pokémon Sword & Shield verkopen beter dan voorgaande delen en overige merchandise profiteert hier ook flink van. Zo veel namelijk dat The Pokémon Company in 2019 maar liefst $4.2 miljard heeft opgehaald. Dit tegenover een bedrag van $2,98 miljard in 2018.

Door deze enorme stijging heeft The Pokémon Company de elfde plek weten te veroveren in de top 150 wereldwijde licentiehouders. Vorig jaar stonden ze nog op plek 23 in dezelfde lijst.

