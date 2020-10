Mario Kart Live laat beelden zien van alle 24 grand prix banen

Piranha Planten, water, vuurballen en meer!

Mario Kart Live is wellicht dé Mario Kart waarover je als kind gedroomd hebt. Zet de poortjes neer, rij met Mario of Luigi willekeurig door de poortjes en maak je eigen racebaan in je woonkamer! Wil je je huisdieren in het circuit hebben? Niks is meer te gek.

Naast de elementen die je zelf fysiek kunt veranderen zoals bouwblokjes aan de zijkanten van het circuit bouwen, zijn er ook digitale aspecten die je kunt veranderen. Zo zijn er verschillende circuits die het visuele aspect van het spel beïnvloeden, denk aan een onderwater baan of zelfs vuurballen die uit de grond schieten.

Maar welke mogelijkheden hebben we nog niet gezien en welke soort cups zijn er eigenlijk? Deze mogelijkheden kun je in onderstaand filmpje bekijken:

Een volledige lijst van alle cups vindt je hieronder:

– Mushroom Cup

– Flower Cup

– Shell Cup

– Star Cup

– Banana Cup

– Leaf Cup

– Lightning Cup

– Special Cup