Kat-Mario en Kat-Peach amiibo zullen worden verkocht als double pack

De amiibo zullen verschijnen in één pakket.

Vorige maand werd tijdens de Mario Direct aangekondigd dat Super Mario 3D World + Bowser’s Fury in februari naar de Switch komt. Naast deze aankondiging werd er ook bekend gemaakt dat er twee nieuwe amiibo het daglicht gaan zien: Kat-Mario en Kat-Peach. In Europa en in Japan zullen deze figuurtjes verkocht worden als een double pack, terwijl in Amerika ze los te koop zijn. Hieronder kun je bekijken hoe de verpakking eruit ziet.

De amiibo evenals Super Mario 3D World + Bowser’s Fury verschijnen 12 februari.